Во Всеволожском районе готовят к открытию многофункциональный медицинский комплекс

В учреждении мирового уровня будут проводить около 10 тыс. операций и до 20 тыс. госпитализаций за год. Кроме того, в центре будут доступны все направления медицинской помощи онкобольным.

Медицинская помощь в Ленинградской области станет более доступной после строительства высокотехнологического медкомплекса во Всеволожском районе. Об подготовке учреждения к открытию рассказал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко в своем telegram-канале.

Руководитель отметил, что комплекс будет относиться к учреждениям мирового уровня. Его площадь составит 300 тыс. кв. м. За год на объекте смогут проводить около 10 тыс. операций и до 20 тыс. госпитализаций. Кроме того, в центре будут доступны все направления медицинской помощи онкобольным.

Дрозденко уточнил, что строительство центра был проспонсировано частным инвестором, с которым предварительно заключили договорённость об интеграции потоков областных пациентов, нуждающихся в специализированной и высокотехнологичной помощи по тарифам ОМС.

Ранее в Ленобласти напомнили о важности диспансеризации.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко