В Ленобласти напомнили о важности диспансеризации

Жителям 47-ого региона посоветовали проходить медицинский осмотр вне зависимости от самочувствия.

В период 23 по 29 января в Ленобласти объявлена тематическая Неделя информированности о важности диспансеризации. В областном комитете по здравоохранению жителям региона напомнили, что проходить регулярный медицинский осмотр крайне важно вне зависимости от самочувствия.

В ведомстве подчеркнули, что во время диспансеризации у внешне здорового человека могут быть выявлены хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. Профосмотры проводятся для взрослых россиян ежегодно, а диспансеризацию, как более глубокое обследование организма, стоит раз в 3 года для людей в возрасте от 18 до 39 лет, и ежегодно с 40 лет.

Записаться на диспансеризацию и профосмотр можно в поликлинике по месту жительства, либо по телефону 122.

Ранее мы сообщили о том, что за прошлую неделю от снега и наледи очищено 86 тысяч километров дорог в Ленобласти.

Фото: Piter.TV