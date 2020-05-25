Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил навести порядок в городе после вечеринок. Он считает, что факты массового нарушения режима самоизоляции в минувшие дни требуют жёсткой и оперативной реакции. Заявление он сделал на заседании оперштаба.
Накануне в Новосибирске на площади Ленина и в Кировском районе состоялись массовые вечеринки с участием более 300 человек.
Губернатор Травников обвинил собравшихся на площади в том, что они не думают о здоровье и безопасности жителей региона. Он считает, что власть должна предпринять "такие действия, чтобы желание слушать громко музыку ночью отпало напрочь".
Глава региона обратился к региональной полиции и мэрии Новосибирска и напомнил, что нарушителей можно привлечь к ответственности за нарушение самоизоляции и нарушение общественного порядка.
Ранее COVID-19 не стал помехой вечеринке автолюбителей у "Газпром Арены".
Видео: Piter.tv
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