Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

Он обвинил собравшихся на площади в том, что они не думают о здоровье и безопасности жителей региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил навести порядок в городе после вечеринок. Он считает, что факты массового нарушения режима самоизоляции в минувшие дни требуют жёсткой и оперативной реакции. Заявление он сделал на заседании оперштаба.

Накануне в Новосибирске на площади Ленина и в Кировском районе состоялись массовые вечеринки с участием более 300 человек.

Губернатор Травников обвинил собравшихся на площади в том, что они не думают о здоровье и безопасности жителей региона. Он считает, что власть должна предпринять "такие действия, чтобы желание слушать громко музыку ночью отпало напрочь".

Глава региона обратился к региональной полиции и мэрии Новосибирска и напомнил, что нарушителей можно привлечь к ответственности за нарушение самоизоляции и нарушение общественного порядка.

Ранее COVID-19 не стал помехой вечеринке автолюбителей у "Газпром Арены".

Видео: Piter.tv