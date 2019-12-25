Травмированного мужчину в Кронштадте скинули с катера

От тяжелейших травм он скончался в больнице.

Вечером 18 мая на берегу Финского залива, у форта "Константин" был найден мужчина с разбитой головой. Об этом стало известно Piter.tv.

Как рассказали очевидцы, пострадавшего на берег привезли на катере. В больницу мужчину госпитализировали с тяжёлой сочетанной травмой головы, груди, живота, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами костей черепа, отёком головного мозга, ушибом сердца и поджелудочной железы. В тот же день он скончался в больнице от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее полицейскими в Парголово задержана пара за пьяный разбой с топором.

Фото: Piter.tv