Травмы Эраковича и Горшкова могут помешать сыграть с "Сочи"

Два игрока травмированы после сборных.

Тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил о травмах двух игроков команды, вернувшихся из международных сборных. Эракович и Горшков, несмотря на участие в матчах за свои сборные, привезли с собой повреждения.

"Для нас каждый матч после паузы на игры сборных вызывает определенные сложности. В данном случае Эракович и Горшков приехали с повреждениями. Будем оценивать, кто насколько будет готов сыграть в воскресенье", — цитирует Семака "Матч ТВ".

Эракович сыграл все 90 минут против Андорры за сборную Сербии, а Горшков провел всего 27 минут в товарищеском матче между Россией и Боливией.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги "Зенит" набрал 20 очков и находится на 4-й позиции. "Сочи", в свою очередь, с 5 баллами располагается на 16-м месте. Матч "Сочи" — "Зенит" состоится 19 октября.

Фото: ФК "Зенит"