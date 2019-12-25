Травматолог объяснил, как помочь человеку, упавшему на льду

Чтобы успокоить упавшего человека, снять шок, лучше дать ему воды.

Травматолог Михаил Паршин рассказал, как помочь человеку, который упал на льду. Специалист сообщил "Невским Новостям", что сначала нужно вызвать скорую помощь для пострадавших.

Чтобы успокоить упавшего человека, снять шок, лучше дать ему питьевой воды. Транспортировать больного нельзя, так помощник сделает ему только хуже.

После обращения в скорую помощь нужно зафиксировать конечность, которая была травмирована. Например, обложить ее коробками, сумками, рюкзаками.

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