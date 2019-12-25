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Стало известно, как чувствует себя мальчик из Петербурга, который запутался в гамаке и впал в кому
Сегодня, 10:24
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Стало известно, как чувствует себя мальчик из Петербурга, который запутался в гамаке и впал в кому

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Состояние мальчика стабилизировалось.

В Петербурге школьник запутался в гамаке и впал в гипокcическую кому. Мальчика обнаружила мать, она оперативно вызвала скорую помощь. Ребенок находится в клинике Педиатрического университета.

Врачи смогли спасти пациента. Подростка вывели из медикаментозной комы и перевели на самостоятельное дыхание. Он находится под контролем ведущих врачей отделения и сотрудников кафедры анестезиологии и реаниматологии.

Состояние мальчика стабилизировалось. Врачи дают оптимистичные прогнозы. Сейчас медики проводят дополнительные исследования.

Ранее на Piter.tv: на Красносельском шоссе малыш опрокинул на себя ковш с кипятком.

Фото: Pxhere

Теги: врачи, запутался в гамаке, педиатрический университет, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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