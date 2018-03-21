Траулер-процессор "Капитан Соколов" спустили на воду

Судно спустили на Северной верфи.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что головной траулер-процессор "Капитан Соколов" проекта 170701 спустили на воду на Северной верфи в Петербурге.

Контрак составил 38,4 миллиарда рублей и предусматривает постройку десяти судов данного проекта для Северо-Запада и Дальнего Востока России.

Сообщается, что спущенный на воду траулер-процессор предназначен для лова трески, пикши и других видов рыб в Северной Атлантике. Эксперты уточняют, что судно станет одним из самых современных рыболовецких судов в мире. Уникальный проект позволяет максимально сократить время от вылова рыбы до изготовления готового продукта, а также сводит к минимуму образующиеся отходы, превращая их в рыбную муку. Кроме того, на траулере установлены четыре траловые лебедки, обеспечивающих возможность одновременной постановки трёх тралов.

Несмотря на то, что судно уже спустили на воду, на траулере продолжатся достроечные работы. Передать судно заказчику планируется осенью 2021 года. Траулер назван в честь Владимира Витальевича Соколова (1954-2015), прошедшего трудовой путь от матроса до руководителя Мурманского морского рыбного порта и первого заместителя руководителя Росрыболовства.

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Фото: пресс-служба "Северных верфей"