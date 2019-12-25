Стали известны сроки сроки передачи ВМФ РФ фрегата "Адмирал Косатонов"

Поднятие флага на корабле запланировали на 21 июля.

В воскресенье, 12 июля, стали известны сроки передачи ВМФ РФ фрегата "Адмирал Косатонов". Так, торжественное поднятие флага планируется в 21 июля.

Подписание приемного акта произойдет на "Северной верфи". Также в ближайшие дни на судостроительном заводе заложат сразу два фрегата второй серии седьмого и восьмого корабля.

Отмечается, что водоизмещение фрегата "Адмирал Касатонов" составляет 5 тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров, способность прохождения составляет 4 500 миль. Вместимость экипажа – 170 человек. Из вооружения – артиллерийская установка, ЗРК "Полимент-Редут" и пусковые установки для противокорабельных ракет.

Ранее мы писали, что на "Северной верфи" могут построить пассажирский паром.

Фото: "Северные верфи" / официальный сайт