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На "Северной верфи" могут построить пассажирский паром
Сегодня, 15:49
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IRINA_CHALKINA

На "Северной верфи" могут построить пассажирский паром

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Стоимость строительства такого судна может составить порядка 650–700 млн долларов.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что на "Северной верфи" могут построить пассажирский паром. Об этом заявил глава ОСК во время онлайн-конференции.

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отметил, что строительство начнется через год и три месяца. Стоимость соответствующего судна может составить порядка 650–700 млн долларов.

Теплоход рассчитан на 1,5 тысячи кают и 3,5 тысячи пассажиров.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили все городские фонтаны.

Фото:pixabay

Теги: новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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