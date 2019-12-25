Стоимость строительства такого судна может составить порядка 650–700 млн долларов.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что на "Северной верфи" могут построить пассажирский паром. Об этом заявил глава ОСК во время онлайн-конференции.

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отметил, что строительство начнется через год и три месяца. Стоимость соответствующего судна может составить порядка 650–700 млн долларов.

Теплоход рассчитан на 1,5 тысячи кают и 3,5 тысячи пассажиров.

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