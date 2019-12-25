В Петербурге запустили все городские фонтаны

Традиционный фонтанный сезон пришлось перенести с середины апреля на конец июня из-за пандемии.

В понедельник, 29 июня, в Петербурге запустили в работу все городские фонтаны. Как сообщили в пресс-службе "Водоканала", в текущем сезоне работать будут 60 фонтанов и фонтанных комплексов.

Отмечается, что первыми после отремонтированной "Славы" в парке Победы наполнились водой знаменитые фонтаны на Московской площади, на площади Ленина, в Александровском саду, у Казанского собора, в Любашинском саду и в Приморском парке Победы, в Колпино и Кронштадте. Снова полюбоваться можно и на фонтаны "Мальчик с уткой", "Путти", "Шар", "Девочка с рыбкой" и многие другие.

В "Водоканале" отметили, что фонтанный сезон по традиции должен был начаться еще в середине апреля, но запуск пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Все полтора месяца фонтаны находились в полной готовности, поэтому и вошли в работу быстро, в течение двух дней. Обычно запуск занимает неделю.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге открылись парки, скверы и летние кафе.

Фото: Piter.TV