Морозильный траулер "Капитан Соколов" спустят на воду Петербурга 31 августа

Судно спустит предприятие "Северная верфь".

На петербургском предприятии "Северная верфь" началась подготовка морозильного траулера-процессора "Капитан Соколов" к спуску на воду. Как рассказали в пресс-службе "Верфи", судно проекта 170701, строящегося по заказу Группы НОРЕБО, опробует воду 31 августа.

Сейчас на траулере металлизируют наружную часть корпуса, чтобы защитить от коррозии. На подводную часть судна, тем временем, наносят антиобрастающую краску. Также на "Капитане Соколове" монтируют донно-бортовую арматуру, винто-рулевой комплекс и рыбопоисковое оборудование. Специалисты проверяют готовность судна к спуску.

Отмечается, что серия рыбопромысловых траулеров проекта 170701 состоит из 10 судов, предназначенных для лова рыбы, ее полной переработки и хранения на судне. Помимо данного проекта "Северная верфь" будет работать с "НОРЕБО" по проекту 200101 и построит четыре ярусолова.

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Фото: пресс-служба "Северной верфи"