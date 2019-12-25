Специалисты изучают древний грузовой корабль с бутылками, затонувший в Финском заливе

Судно XVIII века было нагружено алкоголем.

В Центре подводных исследований (ЦПИ) Русского географического общества (РГО) приступили к изучению корабля начала XVIII века, найденного на дне Финского залива в 2018 году. Как рассказали в пресс-службе РГО, судно было нагружено сотнями стеклянных бутылок, поэтому получило условное название "Бутылочник".

Предполагается, что судно следовало из Голландии в Петербург. По отсутствию мачты и брашпиля ученые поняли, что кораблем оказался тьялк – грузовое парусное судно. Затонуло судно недалеко от острова Мощный в том же веке, на его борту водолазы нашли крупный груз различных бутылок фабричной и ручной работы. Содержимое сосудов кануло в лету, однако специалисты предположили на основе запаха, что в бутылках перевозили спиртное, например, джин. Также на нескольких видах бутылок обнаружили клеймо с маркировкой напитка.

Ученым предстоит выяснить точный возраст судна и назначение его последнего пути. Бутылки отдадут в коллекцию Эрмитажа.

Ранее у кронштадтских фортов на дне Финского залива нашли двухвековые кирпичи.

Фото: ЦПИ РГО