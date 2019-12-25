У кронштадтских фортов на дне Финского залива нашли двухвековые кирпичи

Сооружения исследуют перед реставрационными работами.

В ходе начавшихся в Кронштадте археологических исследований фортов перед реконструкцией водолазы нашли на дне Финского залива старинные кирпичи. Как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на АНО "Остров фортов", погружения специалисты делали в радиусе 50 метров от форта "Император Александр I" и "Кроншлота".

Отмечается, что на кирпичах заметны клейма начала XIX века, сколько они могли пролежать под водой – неизвестно. В ходе исследований до конца августа водолазы оценят состояние подводной части фортов и разработают рекомендации для дальнейшей реставрации. В "Острове фортов" подчеркнули, что три сотни лет на этой территории не проводились исследования, а значит водолазов могут ждать другие ценные находки.

На реставрацию фортов выделено 4,5 млрд рублей из бюджета России.

А в Александровском дворце недавно обнаружили голову Атланта времен Растрелли.

Фото: Википедия