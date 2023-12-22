Петербург оказался в рейтинге российских городов с самыми низким тратами на кофе

Прирост кофеен в городе составил 10,5%.

Объём классических кофеен в Петербурге в 2023 году вырос на 19%, однако число точек с кофе сократилось на 1%. Эту информацию передаёт "Петербургский дневник" со ссылкой на 2ГИС.

Прирост кофеен в городе составил 10,5%. Петербург занял второе место в России по количеству таких заведений, уступив только Москве. Третье место занимает Краснодар.

В крупных городах наиболее популярными напитками являются капучино и латте – 68% и 48% опрошенных соответственно предпочитают именно их. Латте стоит дороже капучино: в среднем цена составляет 224 рубля за стакан, в то время как капучино обойдется в 196 рублей.

Любители латте в Северной столице расходуют около 6,7 тысяч рублей в месяц (что составляет 7,3% средней зарплаты горожанина), а поклонники капучино тратят 5,9 тысяч рублей в кофейнях (это 6,4%).

Ранее мы сообщили о том, что цены на товары и услуги в Ленобласти подскочили на 6% за год.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)