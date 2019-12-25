Трассу ”Петербург – Ручьи” укрепляют из-за высокого уровня воды в заливе

Машины уже могут свободно проезжать по проезжей части.

На 57-ом километре автодороги "Петербург – Ручьи" ведутся работы по укреплению береговой кромки Финского залива из-за подъема воды. Об этом сообщила пресс-служба областного комитета по дорожному хозяйству.

Основная часть работ завершилась в выходные. Работники дорожных служб укрепили береговую поверхность геотекстилем для меньшего проникновения воды, засыпали материал камнями и выровняли их с помощью эскалатора. Сейчас проезд по участку дороги открыт.

Напомним, что по трассе "Петербург – Ручьи" ежедневно курсирует около восьми тысяч машин. Это один из самых высоких показателей по загруженности дорог в Ленинградской области.

Ранее мы рассказали о о том, что движение по Лиговскому путепроводу могут временно открыть.

Фото: Пресс-служба областного комитета по дорожному хозяйству