Также Цивилёв призвал Дирекцию транспортного строительства взять ситуацию под контроль.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что движение по Лиговскому путепроводу могут временно открыть. Об этом это сообщает 78.ru.

С соответствующим предложением выступил депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилёв. Он уже братился к подрядчику "СК "Орион плюс". Политик попросил разгрузить дороги в этом районе и открыть движение по Лиговскому путепроводу до 30-го октября.

Также депутат попросил Дирекцию транспортного строительства обратить внимание на эту ситуацию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге будут судить таксиста, укравшего багаж у пассажиров.

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