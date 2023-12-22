Трассу М-11 "Нева" занесло снегом

Водителей, оказавшихся в сложных погодных условиях на М-11, просят быть крайне осторожными и внимательными.

Скоростную автодорогу между Москвой и Петербургом М-11 "Нева" заносит снегом на территории Новгородской и Тверской областей. В управлении МВД РФ по Новгородской области просят автовладельцев отказаться от поездок в условиях непогоды – особенно на дальние расстояния, пишет spb.aif.ru.

Также в ГИБДД сообщили о ДТП, произошедшем в 09:20 на 25 км а/д "Боровичи-Хвойная", где 54-летний водитель "Рено Логан" не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовой "ФАВ". К счастью, люди живы. С различными травмами их увезли в больницу.



Водителей, оказавшихся в сложных погодных условиях на М-11, просят быть крайне осторожными и внимательными – следить за скоростью, выдерживать безопасную дистанцию, в том числе боковой интервал, и избегать резких маневров.

Ранее мы сообщили о том, что сервисы аренды СИМ приостановили работу в Петербурге из-за снега.

Видео : ВКонтакте / Управление МВД России по Новгородской области (Александра Костюк)