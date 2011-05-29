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Трассу "Кола" перекроют на 45 минут для разводки Ладожского моста
Сегодня, 9:05
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Трассу "Кола" перекроют на 45 минут для разводки Ладожского моста

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За это время под переправой проплывут составы с 18-метровым габаритом.

Трассу "Кола" в Кировском районе Ленобласти частично ограничат для движения автомобилей на 45 минут. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мера будет действовать с 10.00 до 10.45 - на это время запланирована разводка Ладожского моста у деревни Марьино. 

Под переправой вниз по реке будут пройдут составы с 18-метровым высотным габаритом. 

Ранее мы сообщили о том, что в четырех районах Петербурга введут ограничения движения с 25 июня.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост, ленинградская область, разводка моста, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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