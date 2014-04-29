В четырех районах Петербурга введут ограничения движения с 25 июня

В поселке Песочный с 25 июня по 24 июля ограничат движение у дома №70 по Ленинградской области из-за установки светофора.

Новые дорожные ограничения введут в Петербурге в четырех районах с 25 июня, передают в пресс—службе ГАТИ.

Так, ремонтные работы будут проводить в Выборгском, Красносельском, Курортном и Приморском районах. С 25 июня по 9 октября останавливают движение по Тихорецкому проспекту от Северного проспекта до Светлановского проспекта и по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до Северного проспекта. В это время будут ввестись работы по прокладке водопровода.

В поселке Песочный с 25 июня по 24 июля ограничат движение у дома №70 по Ленинградской области из-за установки светофора. С 25 июня по 4 июля в связи с работами по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Геологической улице от Ивангородского проспекта до улицы Спирина.

Ранее мы писали, что на Светлановском проспекте загорелся пассажирский автобус.

Фото: Piter.tv

