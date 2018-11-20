Трассу "Кола" перекроют 5 ноября для разводки Ладожского моста

При этом разводку могут перенести на день позже, 6 ноября, если суда не успеют прибыть к запланированному времени.

В Ленобласти трассу "Кола" у Лодейного Поля перекроют для разводки Ладожского моста через реку Свирь в субботу, 5 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение приостановят на два часа. По реке пройдет состав из трех судов максимальной высотой 25,1 м. В период с 10:50 до 12:50 по реке Свирь проследуют суда "Стрим", "Капитан Александров" и "ОТА-990".

При этом разводку могут перенести на день позже, 6 ноября, если суда не успеют прибыть к запланированному времени.

Ранее поиск подрядчика для реставрации Московских ворот приостановила жалоба ФАС. Проблема состоит в действиях ООО "РТС-тендер", которое по неизвестной причине заявило, что срок подачи заявки потенциального участника конкурса был нарушен.

Фото: Piter.tv

