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Трассу ”Игора Драйв” под Петербургом модернизируют перед ”Формулой-1”
Сегодня, 9:07
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Трассу ”Игора Драйв” под Петербургом модернизируют перед ”Формулой-1”

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Летом следующего года на площадке пройдёт Гран-при РФ.

Уже летом 2023 года на автодроме "Игора Драйв" состоится значимая гонка - Гран-при с участием гонщиков "Формулы-1". Перед этим современную трассу в 54 км от Северной столицы подготовят к событию, сообщает издание "Деловой Петербург".

Так, в процессе обновления "Игора Драйв" обретёт новые виражи и перепады высот.

Отметим, что в 2020 году категория автодрома была повышена до Grade 1. По решению руководства, к трассе добавят 1 км, о есть, ее длина достигнет 

 5 182 метров, а перепады высот - не менее 12 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что Роман Ротенберг станет новым главным тренером петербургского СКА.

 Фото: ВКонтакте / Игора Драйв

Теги: игора драйв, ленинградская область, спорт, формула 1
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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