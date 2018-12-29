Трассы Ленобласти будут оснащены системой “умного” освещения

В проекте задействуют примерно 100 километров пригородных трасс.

С начала января 2019 года в 47 регионе начали централизованный контроль системы освещения региональных трасс. Об этом информирует сетевое издание "Невские Новости".

Теперь фонарные столба, расположенные вдоль региональных трасс теперь, будут находиться под управлением автоматизированной системы управления освещения (АСУНО). Как утверждает правительство региона, это поможет уменьшить число аварий, происходящих в темное время суток на дорогах Ленобласти.

Система самостоятельно мониторит работу линий электропередач, автоматически оповещая дорожные службы о сбоях в напряжении, неисправностях, коротких замыканиях и нелегальных подключениях. Как сообщает пресс-служба Дорожного комитета Ленобласти, благодаря АСУНО обнаружить обрывы линии и другие аварии можно будет значительно быстрее, что ускорит возможность устранения неисправностей. В настоящий момент проект запущен в пилотной версии на 61 линии электроосвещения в Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Кингисеппском, Приозерском, Тосненском и Подпорожском районах Ленинградской области. Центр управления системой находится в диспетчерской службе ГКУ "Ленавтодор".

Отметим, системой "умного" освещения снабдят примерно 100 километров пригородных трасс.

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Источник: сетевое издание "Невские Новости"