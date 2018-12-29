Дороги Выборгского района круглосуточно очищают 400 машин

Для обработки трасс с высокой интенсивностью движения применяются солевые растворы.

За прошедшие сутки в 47 регионе было очищено от снега и наледи более 10 тыс. километров трасс и примерно 5,5 тыс. километров обочин. Об этом информируют в сетевом-издании "Moika78" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Региональные дороги круглосуточно убирают с помощью 400 единиц спецтехники. К очистке федеральных трасс, проходящих по территории Ленобласти, привлекают 236 единиц спецтехники. Дороги, обочины и остановки очищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами. Всего использовано 158 тонн чистой соли и порядка 2 тыс. кубометров песко-соляной смеси.

В пресс-службе также уточнили, что ответственность за уборку дворов несут управляющие организации. Если жители недовольны качеством уборки снега, они могут пожаловаться в обслуживающую дом компанию или районную диспетчерскую службу.

Для обработки трасс с высокой интенсивностью движения, таких как Колтушское шоссе, Выборгское шоссе и Дорога жизни применяются солевые растворы. Они особенно эффективны в условиях снегопада, уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти.

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Источник: сетевое-издание "Moika78"

Фото: "Интересный Выборг"