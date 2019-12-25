В понедельник движение будет ограничено на десяти трассах Ленобласти

Автомобилистов предупредили, что изменения будут актуальны до вечера.

В понедельник, 29 августа, на 10-ти трассах в 47-ом регионе ограничили скорость движения транспорта до вечера. Конкретные участки обозначила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения продлятся с 8:00. До 19:00 скорость необходимо будет снизить на двух участках трассы "Кола", двух участках трассы "России", трёх участках трассы "Санкт-Петербургское южное – полукольцо" и на участке трассы "Вологда – Тихвин". Кроме того, водители будут ехать медленнее на трёх участках "Скандинавии". одном участке трассы "Выборг-Светогорск" до 20:00.

Аналогичные ограничения из-за дорожных работ частично затронут "Магистральную", "Сортавалу", "Нарву" и трассу Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей перекроют движение.

Фото: Piter.TV