  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В понедельник движение будет ограничено на десяти трассах Ленобласти
Сегодня, 10:14
66
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В понедельник движение будет ограничено на десяти трассах Ленобласти

0 0

Автомобилистов предупредили, что изменения будут актуальны до вечера.

В понедельник, 29 августа, на 10-ти трассах в 47-ом регионе ограничили скорость движения транспорта до вечера. Конкретные участки обозначила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения продлятся с 8:00. До 19:00 скорость необходимо будет снизить на двух участках трассы "Кола", двух участках трассы "России", трёх участках  трассы "Санкт-Петербургское южное – полукольцо" и на участке  трассы "Вологда – Тихвин". Кроме того, водители будут ехать медленнее на трёх участках "Скандинавии".  одном участке трассы "Выборг-Светогорск" до 20:00.

Аналогичные ограничения из-за дорожных работ частично затронут "Магистральную", "Сортавалу", "Нарву" и трассу Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей перекроют движение.

Фото: Piter.TV

Теги: автомобилисты, ленинградская область, ограничения движения, трассы ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии