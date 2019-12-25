На КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей перекроют движение

Водителям придется ждать не более 15 минут.

На участке кольцевой автодороги от развязки с ЗСД до развязки на пересечении с Парашютной улицей будет полностью перекрываться движение 4 раза. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать в ночь с 31 августа на 1 сентября: с 00:00 до 00:15, 01:30 до 01:45, 03:00 до 03:15, 04:30 до 04:45. Дело в том, что на участке будут демонтировать П-образную металлическую опору, которая размещена над проезжей частью. Движение будет перекрываться по внутреннему и внешнему кольцу одновременно.

Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 15 минут. сообщили в пресс-службе учреждения.

Вся информация будет выведена на электронное табло.