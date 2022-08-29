На трассах Ленобласти на 12% снизилась аварийность

А число пострадавших в авариях сократилось на 24,42%, погибших – на 7,87%.

На федеральных трассах в Ленобласти на 12% снизилась аварийность. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

За 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года общее количество ДТП уменьшилось на 12,36%. А число пострадавших в авариях сократилось на 24,42%, погибших – на 7,87%. Отмечается, что это связано с устройством новых линий стационарного освещения, светофоров и ремонтом участков.

В частности, было установлено пять регулировщиков с кнопкой вызова на пешеходных переходах в населенных пунктах Чудцы, Сомино, Рождествено, Зимитицы и в Кингисеппе. Также два светофора на конфликтных пересечениях и примыканиях появились в Бокситогорском и Кировском районах.

Также мы ввели в строй 22 участка локального освещения, смонтировали свыше 2 километров барьерного ограждения на трассах А-180 "Нарва" и Р-21 "Кола". Общая протяженность новых линий освещения, смонтированных в этом году на трассах "Сортавала", "Кола", "Скандинавия" и "Санкт-Петербургское южное полукольцо", составляет 7578 метров. Кроме того, за весну и лето мы обновили 730 тыс. квадратных метров горизонтальной, в том числе шумовой, дорожной разметки на наших дорогах. Максим Богатюк, начальник Отдела организации работ по безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"