Трассы автобусных маршрутов №№ 2А, 83, 142, 243, 333 временно изменились

В Петербурге свернут с привычных маршрутов автобусы № 2А, 83, 142, 243, 333. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
Транспортные средства изменили маршрут в связи с блокировкой движения в боковом проезде улицы Маршала Захарова у дома № 14.
Пассажиров предупредили, что изменения носят временный характер. Автобусы проследуют без заезда в боковой проезд.
Ранее мы писали, что на Белградской улице с 6 апреля по 7 апреля переносится остановочный пункт общественного транспорта.
Фото: Piter.tv
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