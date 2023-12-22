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Трассы автобусных маршрутов №№ 2А, 83, 142, 243, 333 временно изменились
Сегодня, 10:02
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Трассы автобусных маршрутов №№ 2А, 83, 142, 243, 333 временно изменились

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Пассажиров предупредили, что изменения носят временный характер.

В Петербурге свернут с привычных маршрутов автобусы № 2А, 83, 142, 243, 333. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". 

Транспортные средства изменили маршрут в связи с блокировкой движения в боковом проезде улицы Маршала Захарова  у дома № 14. 

Пассажиров предупредили, что изменения носят временный характер. Автобусы проследуют без заезда в боковой проезд.

Ранее мы писали, что на Белградской улице с 6 апреля по 7 апреля переносится остановочный пункт общественного транспорта.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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