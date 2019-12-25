Министерству транспорта поручено подготовить до 15 сентября предложения по продлению КПМИ.

Дорогостоящие трассы Краснодарского края могут включить в нацпроект. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на поручение первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Речь идёт о проекте "Южный кластер", который включает в себя строительство новой железной дороги и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья. Он предусматривает перенос железнодорожной сети около Сочи дальше от моря. Также планируется построить автотрассу, дублирующую данный маршрут - Джубга - Сочи.

Министерству транспорта поручено подготовить до 15 сентября предложения по продлению КПМИ до 2030 года. Туда нужно включить "Южный кластер".

Ранее Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов.

Фото: пресс-служба "Автодора"