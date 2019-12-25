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Трасса троллейбусного маршрута № 4 временно изменилась
Сегодня, 10:16
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Трасса троллейбусного маршрута № 4 временно изменилась

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Троллейбус № 4 будет направлен от остановки "Придорожная аллея" по улице Есенина, проспекту Тореза до остановки "Площадь Мужества". 

Трасса троллейбусного маршрута № 4 временно изменилась. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". 

Троллейбус свернет с привычного пути в связи с невозможностью проезда по проспекту Художников у проспекта Просвещения в оба направления.

Троллейбус № 4 будет направлен от остановки "Придорожная аллея" по улице Есенина, проспекту Тореза до остановки "Площадь Мужества". 

Ранее мы писали, что полицейские спасли мужчину от падения с Литейного моста.

Фото: Piter.tv

Теги: организатор перевозок, транспорт, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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