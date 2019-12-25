Трасса троллейбусного маршрута № 4 временно изменилась. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
Троллейбус свернет с привычного пути в связи с невозможностью проезда по проспекту Художников у проспекта Просвещения в оба направления.
Троллейбус № 4 будет направлен от остановки "Придорожная аллея" по улице Есенина, проспекту Тореза до остановки "Площадь Мужества".
Ранее мы писали, что полицейские спасли мужчину от падения с Литейного моста.
Фото: Piter.tv
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