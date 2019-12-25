Трасса под Петербургом получила лицензию для проведения "Ф-1"

Шоссейно-кольцевая трасса "Игора Драйв" стала третьей в России с омологацией Grade 1.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что трасса "Игора Драйв" получила лицензию для проведения этапов "Ф-1". Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

Речь идет о том, что шоссейно-кольцевая трасса получила омологацию Международной Автомобильной Федерации (FIA) — Grade 1. По мнению главы Совета директоров "Игора Драйв" Мауро Сипс, именно это представит Северную столицу на мировом уровне.

Напомним, что "Игора Драйв" включает десять трасс для авто и мотоспортивных дисциплин.

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