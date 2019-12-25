Первые гирлянды загорелись ночью на Набережной Крюкова канала и Площади Искусств

Город украшают к Новому году и Рождеству.

Первые гирлянды загорелись сегодня ночью на Набережной Крюкова канала и Площади Искусств. В Петербурге приступили к оформлению города к Новому году и Рождеству. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

В праздничное убранство будут украшены главные магистрали и площади города, центральные набережные и основные переправы. Впервые в этом году две новые декоративные композиции "Ротонда" появятся в Южно-Приморском парке для жителей Красносельского и Кировского района. Также впервые будут украшены проспект Мориса Тореза, набережная Черной речки, Гражданский проспект, Приморский проспект.

Всего адресная программа оформления включает почти 4 тысячи элементов праздничного убранства по 180 адресам в 18 районах города. Объем финансирования составил около 182 млн рублей, что на 25 % меньше, чем в прошлом году.

Главным украшением города в этом году станет композиция с живой елью на Дворцовой площади. Всего в Петербурге планируется установить 62 искусственные ели.

К 1 декабря праздничный облик приобретут центральные проспекты города: Невский, Московский проспекты и Пулковское шоссе. К 10 декабря будет размещено и подсвечено оборудование по основной программе оформления. К 20 декабря зажгутся огни на новогодних елях, Дворцовом мосту и главной новогодней елке на Дворцовой площади.

Перед Новым годом подсветку зданий в Петербурге решили не отключать.

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