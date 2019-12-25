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Перед Новым годом подсветку зданий в Петербурге решили не отключать
Сегодня, 10:27
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nastya960

Перед Новым годом подсветку зданий в Петербурге решили не отключать

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Ранее такое предложение было выдвинуто в целях экономии.

В Петербурге не будут отключать ночную подсветку зданий. Об этом сообщила пресс-служба "Ленсвет".

Ранее в период пандемии предлагали отключить ночную подсветку в целях экономии. В итоге в преддверии Нового года было решено не отключать подсветки объектов в ночные часы.

Оформленные декоративным светом достопримечательности должны создавать единое целое с мерцающими новогодними гирляндами.

Ленсвет

В Петербурге к середине декабря заменят все ртутные светильники.

Фото: lensvet.spb.ru

Теги: ленсвет, новый год, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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