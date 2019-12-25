Перед Новым годом подсветку зданий в Петербурге решили не отключать

В Петербурге не будут отключать ночную подсветку зданий. Об этом сообщила пресс-служба "Ленсвет".
Ранее в период пандемии предлагали отключить ночную подсветку в целях экономии. В итоге в преддверии Нового года было решено не отключать подсветки объектов в ночные часы.
Оформленные декоративным светом достопримечательности должны создавать единое целое с мерцающими новогодними гирляндами.
Ленсвет
В Петербурге к середине декабря заменят все ртутные светильники.
Фото: lensvet.spb.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все