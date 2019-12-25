Перед Новым годом подсветку зданий в Петербурге решили не отключать

Ранее такое предложение было выдвинуто в целях экономии.

В Петербурге не будут отключать ночную подсветку зданий. Об этом сообщила пресс-служба "Ленсвет".

Ранее в период пандемии предлагали отключить ночную подсветку в целях экономии. В итоге в преддверии Нового года было решено не отключать подсветки объектов в ночные часы.

Оформленные декоративным светом достопримечательности должны создавать единое целое с мерцающими новогодними гирляндами. Ленсвет

В Петербурге к середине декабря заменят все ртутные светильники.

Фото: lensvet.spb.ru