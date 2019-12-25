В Петербурге к середине декабря заменят все ртутные светильники

На сегодняшний день в Петербурге программа по замене ртутных ламп на светодиодные выполнена на 72%. К середине декабря планируется сменить все источники света в городе. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".
Новые светодиодные светильники получат около 500 участков городских улиц, переулков и кварталов. Уже установлено более семи тысяч подобных ламп.
Экономический эффект по замене городского освещения будет заметен к концу следующего года. Выгода составит 91 миллион рублей.
Сейчас работы завершаются в Красносельском, Приморском, Курортном и Пушкинском районах города.
Фонарей в Московском районе станет в два раза больше.
Фото: lensvet.spb.ru
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