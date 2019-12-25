Фонарей в Московском районе станет в два раза больше

Освещение внутриквартальной территории улучшится в 2,3 раза.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что в Московском районе увеличится количество фонарей на улицах. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Реконсрукция наружного освещения стартует в ноябре 2020 года. Планируется, что около станции "Электросила" появится будет освещена 241 светодиодным светильником с применением 231 современной опоры. По итогам работ будет выполнен монтаж 7,5 км новых сетей освещения.

По данным ведомства, после реконструкции освещение внутриквартальной территории улучшится в 2,3 раза.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 8 октября будет тепло и дождливо.

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