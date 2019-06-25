На трассе "Псков" произошло массовое ДТП, один водитель погиб

Мужчина за рулём Mazda задержан.

В воскресенье, 22 октября, на трассе Р-221 "Псков" произошла смертельная авария. Как стало известно Piter.TV, в массовом столкновении машин погиб один водитель.

Так, 23-летний водитель за рулём Skania двигался по указанной от Петербурга в сторону Пскова. Он выбрал неправильную дистанцию и скорость, которая не позволила обеспечить безопасность движения, в результате чего произошло столкновение с двигавшейся впереди Mazda под управлением 36-летнего мужчины. Затем Mazda совершила наезд на стоявшее в попутном направлении транспортное средство без модели под управлением 46-летнего водителя, который, в свою очередь совершил наезд на стоящий впереди Volvo FM-TRUCK под управлением 43-летнего мужчины.

В результате водитель Mazda скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ. Водитель Skania задержан.

Ранее мы сообщили о том, что водитель на BMW врезался в знак на пересечении Свердловской набережной и улицы Ватутина.

Фото: Piter.TV