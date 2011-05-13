На участке трассы P-23 в Ленобласти пройдёт капремонт моста

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ищет подрядчика для проведения капитального ремонта моста через ручей Городецкий в 47-ом регионе. Переправа расположена на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия. Как узнал Piter.TV из данных портала госзакупок, на эти нужды из федерального бюджета максимально готовы выделить 108 млн рублей.

Исполнитель проведёт работы на участке км 167+292. Его планируют расширить с двух до четырёх полос, при этом скорость движения по мосту снизится со 120 до 100 км/ч.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 2 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что на дороги в петербургской ОЭЗ планируют потратить более 800 млн рублей.

Фото: Piter.TV