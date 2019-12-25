На Мурманском шоссе введут ограничения для водителей на три месяца

Ширину каждой из полос уменьшат до 3,5 метров. Максимальная скорость составит 50 км / час.

На 42-м километре трассы "Кола" в Кировском районе Ленобласти на три месяца ограничат пропускную способность. Ограничения введут с 27 октября 2022 года по 27 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Как отметил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский, на Мурманском шоссе будут строить переходно-скоростные полосы и примыкания к основному ходу трассы Р-21, поэтому дорожники вынуждены ввести ограничения.

Ширину каждой из полос уменьшат до 3,5 метров. Максимальная скорость составит 50 км / час. Речь идет о направлении в сторону Мурманска. А вот движение в сторону Северной столицы не изменится.

Ранее на Piter.tv: трасса "Скандинавия" будет перекрыта вечером 27 октября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"