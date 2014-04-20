"Замдиректора" Крошик пристально наблюдал за процессом.

Трапеза нерпёнка Шлиссика свежей корюшкой попала на видео. Забавные кадры разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Центр помощи морским млекопитающим. На кадрах можно заметить, как нерпа с аппетитом есть корюшку, которую выловили совсем недавно

Норму выдачи дорогой рыбы внимательно контролирует из своей стеклянной загородки замдиректора Крошик. Страшные звуки сказочных чудовищ на заднем плане - голоса серых тюленей – подписали видео сотрудники центра.

Детеныша обнаружили недалеко от Невского судостроительного-судоремонтного завода еще в начале весны 2020 года. Сначала его приняли за самку и дали имя Марта – как только выяснилось, что новый постоялец все же мужского пола, его назвали Шлиссиком (Шипсликом).

Центр спасения тюленей накануне рассказал, как петербургские тюлени Шлиссик и Крошик встретили весну. С приходом весны Крошик начал линять, а Шлиссик вредничает и отказывается принимать витамины.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99