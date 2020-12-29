Модернизация транспортной развязки с КАД начнется в Кронштадте в 2024 году

Деньги на проектирование проекта будут выделены уже в этом году.

Транспортную развязку с КАД в Кронштадте начнут модернизировать в 2024 году. Однако деньги на проектирование проекта выделят уже в этом году. Об этом сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин в беседе с "Невскими Новостями".

Работы по развитию улично-дорожной сети Кронштадта будут вестись за счет бюджетных средств при участии инвестора АНО "Остров фортов". В планах провести реконструкцию Цитадельского и Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, улицы Адмирала Грейга, а также набережной от дамбы до исторического центра города.

Проектные работы предусмотрены на 2021-2022 гг., строительство будет вестись в 2023-2024 гг. После реализации проекта ожидается прирост населения Кронштадта почти в полтора раза – на 20 тысяч человек.

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