Сотрудник транспортной полиции успел убедить пенсионерку не переводить денежные средства.

Транспортный полицейский предотвратил обман пенсионерки из Петербурга онлайн-аферистами. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился местный житель, сообщивший о попытке мошенничества в отношении его 73-летней матери. В течение недели ей звонили неизвестные, которые предлагали приобрести акции транспортно-энергетической компании, чтобы увеличить доход.

В итоге злоумышленники уговорили пенсионерку снять с личного счёта 300 тысяч рублей и оплатить "ценные бумаги". С этой целью жительница Северной столицы приехала к Балтийскому вокзалу, где в одном из банкоматов сняла деньги, а после ждала дальнейших инструкций.

Сотрудник транспортной полиции оперативно отреагировал на заявление мужчины и успел убедить пенсионерку не переводить денежные средства по указке незнакомцев, благодаря чему пожилой женщине удалось сохранить свои сбережения.

Накануне на Матроса Железняка задержали курьера телефонных мошенников.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО