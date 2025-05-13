В 30 из этих сетей попалась 241 рыба.

Транспортные полицейские изъяли 44 браконьерские сети из озера Байкал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, неизвестные люди ставили сети вдоль береговой линии озера в Байкало-Ленском заповеднике. На место происшествия направились две группы из числа сотрудников транспортной полиции и работников "Заповедного Прибайкалья".

За три дня полицейские обнаружили и подняли из акватории озера 44 рыболовные сети разной длины. В 30 из этих сетей попалась 241 рыба. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по поиску правонарушителей и установлению всех обстоятельств преступления.

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Видео: ГУВД по Иркутской области