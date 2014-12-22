Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу ноутбука в поезде

Сумма причиненного ущерба составила около 50 тыс. рублей.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу ноутбука, совершенную в поезде дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции обратилась 36-летняя уроженка Кемеровской области. Женщина пояснила, что забыла свой ноутбук в пассажирском поезде сообщением "Адлер – Санкт-Петербург". Как оказалось, технику присвоила себе 34-летняя петербурженка, которая убирала вагоны в парке отстоя поездов.

Сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято и передано владельцу. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее неизвестный вынес деньги и драгоценности из квартиры инженера в Тосно.

Фото: Piter.tv (архив)