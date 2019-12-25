Транспортные карты могут исключить из запрета на пополнение наличными

Это повысит прозрачность денежного обращения.

Транспортные карты и карты для школьников могут исключить из запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Об этом говорится в законопроекте с поправками в закон "О национальной платежной системе".

В пояснительной записке к документу сказано, что в ряде регионов, где граждане активно пользуются подобными картами, население переходит на безналичный расчёт. Около 60-70% пользователей пополняют транспортные карты через кредитные организации или банковские приложения.

Депутаты отмечают, что возможность пополнять данные анонимные электронные кошельки наличными позволит гражданам пользоваться удобными платежными сервисами, а повысит прозрачность денежного обращения. Также мера позволит снизить нагрузку на бюджеты регионов.

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