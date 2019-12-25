C 15 июля в Петербурге начнется новый этап транспортной реформы

В городе больше не будет маршруток - вместо них пассажиров будут развозить почти 160 социальных автобусов.

Со следующей пятницы, 15 июля, в городе на Неве подойдет к концу реализация транспортной реформы. На третьем этапе будут полностью отменены маршрутки - их заменят 156 социальных автобусов. Подробности приводит пресс-служба городского Комтранса.

Кроме того, в рамках нововведений на улицы Петербурга выйдет еще 1244 автобуса. Сроки поставок новых единиц будут изменены в соответствии с перестройкой логистических цепочек.

...на 88 маршрутах временно будут работать 378 автобусов большого и среднего класса 2015-2020 годов выпуска, что составляет менее 15% от общего объема техники. Новые экологичные газомоторные автобусы будут направляться на маршруты по мере поступления. сообщили в комтрансе Петербурга

Также реформа включит в себя создание новых льготных тарифов, которые будут актуальны для всех видов транспорта. Одним из примеров может служит тариф "60 минут" для владельцев карты "Подорожник". Стоимость первой поездки за день по нему составит 40 рублей, второй – 10 рублей. Далее ездить можно будет бесплатно.

Ранее мы сообщили о том, что Главгосэкспертиза одобрила строительство в Петербурге новой станции метро.

Фото: Piter.TV