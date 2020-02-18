Транспортная полиция задержала похитителей колесных пар грузовых вагонов

Награбленное злоумышленники планировали сбыть.

Сотрудники транспортной полиции в Ленобласти пресекли кражу 20 колесных пар с грузовых вагонов, сумма почти награбленного составила более 500 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Недалеко от железнодорожной станции "Рябово" полицейские задержали автомобиль, в кузове которого лежали похищенные колесные пары, принадлежащие ОАО "РЖД". Как выяснилось, подмену элементов вагонов затеял 23-летний инженер вагонного депо. С помощью козлового крана и двух подельников он обменял хорошие колесные пары на непригодные для дальнейшей эксплуатации. Злоумышленники планировали сбыть пары частным собственникам.

Возбуждено уголовное дело о краже. Похитителям имущества может грозить до шести лет тюрьмы.

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Фото, видео: пресс-служба