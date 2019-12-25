Транспортная полиция в Пулково наказала троих авиадебоширов

Нарушители порядка нашлись на рейсах из Новосибирска и в Даламан.

Стало известно о том, что транспортная полиция в аэропорту "Пулково" в Петербурге возбудила три административных производства в отношении пассажиров, которые вели себя неподобающе. Подробности 9 октября приводят в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Командир самолета, который готовился вылетать в турецкий Даламан, отстранил от полета 44-летнего петербуржца и его 21-летнюю спутницу из Тульской области. Представители авиабезопасности отметили, что они оба находились в состоянии опьянения, слабо ориентировались в окружающей обстановке, имели шаткую походку, своими действиями могли причинить вред себе и окружающим.

После этого их доставили в дежурную часть и составили протоколы по факту появления в общественных местах в состоянии опьянения.

Протокол был оформлен и в отношении пассажира другого самолета, который прилетел в Северную столицу из Новосибирска. Мужчина во время полета курил в туалетной кабине, а прибыв в Петербург, по пути в дежурную часть громко ругался о случившемся инциденте, чаще всего матом. Тридцатилетний житель Ленобласти получил протоколы за мелкое хулиганство и нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково по горячим следам раскрыли кражу кошелька с 200 тысячами рублей. Чужую вещь себе присвоила уроженка Ульяновска.

Фото: Piter.tv