Транспортная полиция организовала информационно-профилактическую акцию в Петербурге

Акция прошла в рамках оперативно- профилактического мероприятия "Должник".

В пятницу, 23 июля, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили, что сотрудники транспортной полиции совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов организовали информационно-профилактическую акцию "Узнай о

своих долгах".

Используя электронные ресурсы ФССП России "Банк данных исполнительных производств" и "Личный кабинет стороны исполнительного производства" пассажиры пригородного направления могли узнать о своей задолженности.

Помимо этого горожане могли проконсультироваться по вопросам исполнительного производства. Так, если выявляется неплательщик, ему могут запретить выезд за пределы страны и снять с его банковских карт сумму для погашения долга. Во время акций правонарушений у петербуржцев не выявили.

Ранее мы писали, что в России предложили поднять штрафы за использование телефона за рулем в семь раз.

Фото: Piter.tv