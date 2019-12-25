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Транспортная полиция организовала информационно-профилактическую акцию в Петербурге
Сегодня, 10:55
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Транспортная полиция организовала информационно-профилактическую акцию в Петербурге

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Акция прошла в рамках оперативно- профилактического мероприятия "Должник".

В пятницу, 23 июля, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили, что сотрудники транспортной полиции совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов организовали информационно-профилактическую акцию "Узнай о
своих долгах".

Используя электронные ресурсы ФССП России "Банк данных исполнительных производств" и "Личный кабинет стороны исполнительного производства" пассажиры пригородного направления могли узнать о своей задолженности.

Помимо этого горожане могли проконсультироваться по вопросам исполнительного производства. Так, если выявляется неплательщик, ему могут запретить выезд за пределы страны и снять с его банковских карт сумму для погашения долга. Во время акций правонарушений у петербуржцев не выявили. 

Ранее мы писали, что в России предложили поднять штрафы за использование телефона за рулем в семь раз.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, транспортная полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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