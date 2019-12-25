В России предложили поднять штрафы за использование телефона за рулем в семь раз

В настоящее время штраф за данное правонарушение составляет 1,5 тыс. рублей.

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил письмо на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова с предложением повысить штраф за использование телефона за рулем. Об этом информирует телеканал RT.

Курдесов в письме сослался на дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 16 июля в Москве, вследствие которого погибли два ребенка. По информации журналистов, виновная в инциденте призналась, что отвлеклась на телефон во время вождения.

Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тыс. рублей. из письма Курдесова к Черникову

В настоящее время штраф за данное нарушение составляет 1,5 тыс. рублей. По словам Курдесова, использование телефона за рулем создает угрозу жизни всех участников дорожного движения. Он подчеркнул, что за стоянку на парковочном месте для инвалидов, что является нарушением, которое не создает прямой угрозы жизни и здоровью других людей, предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля. Валерия Башкирова, находясь за рулем автомобиля, сбила на "зебре" мальчиков пяти, четырех лет и девяти месяцев. Последний находился в коляске, которую везли родители детей. Позже двое из них скончались в медицинском учреждении. Суд постановил отправить ее под домашний арест на время следствия, но позже изменил данную меру пресечения на содержание под стражей до 16 сентября.

Ранее в Москве установили личность мужчины, ехавшего на электросамокате с сыном на скорости 50 км/ч.

Фото: Instagram/gibdd.rus