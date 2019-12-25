Путин поручил легализовать приложения для фиксации нарушений ПДД по фото и видео

Российских автолюбителей в некоторых случаях будут наказывать за нарушения ПДД без составления административного протокола.

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, позволяющие облагать штрафом нарушителей правил дорожного движения на основе данных специальных мобильных приложений. Документ опубликован на сайте Кремля.

Таким образом, в России автолюбителей, которые нарушают ПДД, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола. Решение о штрафах вынесут на основании фото- и видеоматериалов, зафиксированных в спецприложениях, следует из поручения президента.

Глава государства поручил кабинету министров завершить работу по внесению в законодательство поправок до 1 июня следующего года.

Также Путин поручил в этот срок передать субъектам РФ некоторые полномочия по рассмотрению административных дел в области дорожного движения.

Ранее министерство юстиции Российской Федерации предложило лишать россиян водительских удостоверений за три и более грубых нарушений правил дорожного движения, совершенных в течение года.

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